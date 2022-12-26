В Обнинске родители детсадовцев усомнились в качестве четырехразового питания за 104 рубля в день

Как сообщила в понедельник, 26 декабря, начальник управления общего образования администрации города Татьяна Волнистова, с 1 января 2023 года в детских садах наукограда не планируется повышение тарифа. Стоимость по-прежнему будет составлять 2200 рублей в месяц. Это 104 рубля в день за четырехразовое питание ребенка.

Учитывая тот факт, что данная сумма не менялась с 2014 года, родители стали беспокоиться о качестве питания малышей и приходить в управление с вопросами.

- Мы решили, что будет целесообразно выйти в детские сады, чтобы показать родителям расчеты по меню и обсудить с ними питание детей, - сказала Волнистова. - Без обсуждения повышать плату не будем.

Мэр города Татьяна Леонова дала поручение предоставить родителям весь расклад по продуктам питания, разъяснить, что входит в рацион детей и проследить за тем, чтобы там обязательно были рыба, мясо и молочные продукты.

Если же родители выскажутся за изменение меню, то в будущем можно будет говорить и о повышении стоимости посещения детсадов.

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