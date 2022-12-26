Обнинская прокуратура выявила превышение вредных веществ в реке Протве

Как сообщили в понедельник, 26 декабря, в прокуратуре Калужской области, сотрудники ведомства провели проверку после сообщений в соцсетях о загрязнении реки Протвы и притока реки Дырочной на территории обнинской промзоны «Мишково».

Были отобраны пробы воды. Проведенное исследование показало превышение норм относительно предельно допустимой концентрации вредных веществ в указанных водоемах.

В связи с этим, в адрес руководства обнинского «Водоканала» и МПКХ были внесены представления. В отношении ответственных должностных лиц инициировано возбуждение административных дел.

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