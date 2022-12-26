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В Калужской области не смогли побить рекорд по построению самой большой автоёлки в России

Диана Коршикова
Опубликовано: 26.12.2022 11:53 0 276
В Калужской области не смогли побить рекорд по построению самой большой автоёлки в России

В субботу, 24 декабря, в Боровском районе состоялся новогодний флешмоб по созданию ёлки из автомобилей. 

У организаторов мероприятия – автоклуба из Обнинска – планы были крайне амбициозные. Как было анонсировано, в этот день здесь попробуют побить рекорд России и построить автоелку более чем из 500 машин. Была развернута масштабная пиар-кампания, к частию приглашались автомобилисты из Обнинска, Боровска, Жукова, Малоярославца и других муниципалитетов. На мероприятие даже прибыл лично глава Боровского района Николай Калиничев.

Однако побить рекорд, увы, не удалось. По предварительным данным, число участников составило порядка 170 человек. Из утешительный новостей – данное мероприятие решено было сделать ежегодной традицией.

Тем временем, рекорд в этот же день был поставлен в другом российском городе – елку из 700 автомобилей составили в Красноярске. 

 

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Диана Коршикова
Опубликовано: 26.12.2022 11:53 0 276
Тэги: обнинск боровск транспорт общество
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