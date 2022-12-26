Обнинск Калуга
Главная Новости Обнинск
Мобилизация

В Обнинске пьяная компания пассажиров пыталась молотком разбить терминал в маршрутке

Диана Коршикова
Опубликовано: 26.12.2022 11:27 0 370
В Обнинске пьяная компания пассажиров пыталась молотком разбить терминал в маршрутке

На минувших выходных в городских пабликах Обнинска появилось видео инцидента с участием водителя маршрутки и пассажиров.  

Изначально говорилось о том, что водитель якобы с молотком напал на пассажира, который не хотел расплачиваться картой, однако ситуация оказалась совсем противоположной.

Как сообщили в понедельник, 26 декабря, в администрации города, полиция провела проверку и выяснила, что в маршрутку зашла компания из трех пьяных мужчин. Они не смогли оплатить проезд через терминал и тогда один из них достал молоток и попытался его разбить.

- В результате, между водителем и пассажирами возник конфликт. Все участники конфликта - граждане РФ, - уточнили в мэрии.

Правоохранительные органы проводят разбирательство по данному факту.

 

Самые важные новости Обнинска и севера Калужской области в телеграм-канале "Перископ". Оперативно, интересно, объективно: @obninsk2you.

Диана Коршикова
Опубликовано: 26.12.2022 11:27 0 370
Тэги: обнинск транспорт
Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter
Лента настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!

 
 
 
 
Порадовала (0%)
Возмутила (0%)
Опечалила (0%)
Не зацепила (0%)
Комментарии читателей
загрузка комментариев
Новости партнеров
Тайский массаж улучшит здоровье и раскроет чувствительность
Современные тенденции в сфере ритуальных услуг
Как исправить кредитную историю?

© 2007-2022 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»

Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru или других изданий, чьи материалы размещены в ПДФ-архиве, как первоисточника информации.
В случае использования материалов на других сайтах обязательна активная гиперссылка на эти материалы, либо на главную страницу www.kp40.ru

Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте

Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Учредитель: ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Главный редактор: Ивкин В.П.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

18+

Координаты для связи:
Адрес редакции: 248000, г. Калуга, ул. Космонавта Комарова, 36. Телефон/факс: +7(4842)79-04-54
E-mail редакции: [email protected], [email protected] Отдел рекламы на сайте: [email protected]

Яндекс.Метрика

Мы в соцсетях

     

Новости, размещенные в рубриках «Новости компаний» и "Новости партнеров" с тэгами «реклама», «городская дума», «законодательное собрание», «политика», «область», «Городской голова Калуги» публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.

Разработка сайта - alfainform.ru