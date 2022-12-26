В Обнинске пьяная компания пассажиров пыталась молотком разбить терминал в маршрутке

На минувших выходных в городских пабликах Обнинска появилось видео инцидента с участием водителя маршрутки и пассажиров.

Изначально говорилось о том, что водитель якобы с молотком напал на пассажира, который не хотел расплачиваться картой, однако ситуация оказалась совсем противоположной.

Как сообщили в понедельник, 26 декабря, в администрации города, полиция провела проверку и выяснила, что в маршрутку зашла компания из трех пьяных мужчин. Они не смогли оплатить проезд через терминал и тогда один из них достал молоток и попытался его разбить.

- В результате, между водителем и пассажирами возник конфликт. Все участники конфликта - граждане РФ, - уточнили в мэрии.

Правоохранительные органы проводят разбирательство по данному факту.

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