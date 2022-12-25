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В Калужской области фотограф запечатлел на камеру, как птица растерзала лису

Диана Коршикова
Опубликовано: 25.12.2022 13:30 0 1799
В Калужской области фотограф запечатлел на камеру, как птица растерзала лису

Обнинский фотограф дикой природы Дмитрий Баранчиков в соцсетях поделился удивительной историей. Недавно в поисках новых интересных кадров он выбрался в поля за Вашутино.

- И встретилась мне какая-то хищная птица и несколько воронов, но так как снега было по колено, хороших фотографий сделать не получилось – птицы были далеко на другом конце поля, – рассказывает парень. – Поэтому, было принято решение съездить домой и взять снегоступы. 

Когда же юноша вернулся обратно, хищной птицы уже не было, остались только вороны.

- Я пошел метров 500, сделал фото ворона и он улетел. Решил подойти поближе и поинтересоваться, что же они там толпились – явно что-то ели. Их добычей оказалась лиса! Ее шубка и косточки лежали на поле, везде был оранжевый мех, оторванный от неё. А еще, рядом была выкопанная глубокая яма – то ли лисой, то ли еще кем-то.

В общем, история получилась печальная, но это – природа. Кстати, считается, что, несмотря на то, что лиса – хищник, у нее и самой немало врагов. Например, на лис охотятся рыси. А еще рыжая может легко стать добычей ястреба, что возможно и произошло в этой ситуации.

 

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Диана Коршикова
Опубликовано: 25.12.2022 13:30 0 1799
Тэги: животные
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