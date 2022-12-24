Проект Репинского оврага в Обнинске стал лучшим на конкурсе по благоустройству

В июле губернатор Калужской области Владислав Шапша предложил Обнинску поучаствовать в конкурсе на лучший проект создания комфортной городской среды в малых городах.

В качестве места, которое необходимо восстановить, выбрали Репинский овраг (возле общежития ИАТЭ на улице Ленина, 69). В пятницу, 23 декабря, мэр наукограда Татьяна Леонова сообщила о нашей победе на конкурсе.

Теперь овраг станет современным и комфортабельным. Помимо проведения основных работ по благоустройству, там сделают большую детскую площадку и зону для экстремальных видов спорта.

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