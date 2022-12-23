"Если уважаете жителей, берите в руки лопаты!": Власти Балабаново призвали бизнесменов к чистке снега

На днях жители Балабанова пожаловались властям на неубранный снег во дворах домов на Гагарина, 1, 5, 6. Дело в том, что неподалеку находится магазин, однако владелец не спешил позаботиться о расчистке дорог на прилежащей территории.



В пятницу, 23 декабря, в администрации города сообщили об устранении этой неприятной проблемы. После того, как коммунальщики закончили уборку на главных дорогах, они отправились расчищать дворы.



Чиновники попросили предпринимателей не оставаться равнодушными к тяжелой ситуации в городе со снегом.



- Нанимайте технику, дворников, бери в руки лопаты - это просто, если вы с уважением относитесь к покупателям и любите наш город, - написали власти. - Всех с наступающим!

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