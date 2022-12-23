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Пенсионерка из Обнинска скопила и отправила 100 тысяч рублей в пользу участников СВО

Диана Коршикова
Опубликовано: 23.12.2022 13:30 0 577
Пенсионерка из Обнинска скопила и отправила 100 тысяч рублей в пользу участников СВО
Многие жители наукограда продолжают оказывать посильную помощь участникам СВО – собирать гуманитарку, отправлять бойцам медикаменты и теплые вещи. 
 
Более того, как сообщили в правительстве Калужской области в пятницу, 23 декабря, одна из пенсионерок Обнинска скопила 100 000 рублей и направила их в пользу наших бойцов. 
 
- Мне не жалко, я от души это перевела, - сказала Светлана Суреновна. – Только хотела одного – теплых вещей для наших ребят, чтобы хоть как-то они понимали, что мы болеем за них и заботимся о них.
 
Стоит отметить, что отец Светланы Суреновны погиб в боях за Керченский пролив во время ВОВ и его подвиг стал примером для всей семьи. Пенсионерка считает, что служение родине – это наивысший подвиг.

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Диана Коршикова
Опубликовано: 23.12.2022 13:30 0 577
Тэги: обнинск общество
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