В Обнинске кто-то захватил муниципальный кусок земли и установил на нем забор и шлагбаум

На улице Борисоглебской, 89 в Обнинске (рядом с храмом) какой-то человек буквально захватил землю общего пользования, разместив на участке забор и шлагбаум.

О таком дерзком нападении узнали в администрации города и в срочном порядке выехали на место. Как сообщили в мэрии в четверг, 22 декабря, в данный момент сотрудники управления имущественных и земельных отношений разыскивают человека, посягнувшего на муниципальную землю, чтобы потребовать от него демонтировать данные сооружения до 31 января.

- В противном случае они будут демонтированы силами администрации города, - предупреждают чиновники.

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