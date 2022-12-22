Жительница Обнинска хотела сделать мужу новогодний подарок и перевела мошенникам 30 000 рублей

Чуть больше, чем через неделю мы будем отмечать Новый год с самыми близкими и дорогими нам людьми. Конечно, нам хочется порадовать их и угодить с подарками. Поэтому мы стараемся заранее отыскать нужные товары или заказать их в Интернете.

Так и жительница Обнинска захотела купить мужу снегоуборочную машину. Она выбрала подарок на сайте и попыталась оплатить заказ. Однако произошел сбой, после которого ей пришла ссылка на чат в мессенджере.

Женщина перешла по ней, заполнила данные и перевела деньги. Вот только заявка на товар так и не была сформирована. Тогда жительница наукограда и поняла, что ее обманули.

В четверг, 22 декабря, в ОМВД России по Обнинску сообщили о возбуждении уголовного дела по статье УК РФ «Мошенничество».

Тем, кто украл у женщины 30 000 рублей и новогоднее настроение, грозит до 5 лет лишения свободы.

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