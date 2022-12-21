Самую большую автоёлку в России собираются построить на парковке Боровского района

Как мы уже сообщали, в субботу, 24 декабря, в Калужской области планируют побить рекорд страны и выстроить из машин самую большую новогоднюю ёлку.

Организаторы – обнинский автоклуб SUETA.OBN - долгое время держали в секрете точное место сбора, но в среду, 21 декабря, наконец-то рассказали, где пройдет это масштабное мероприятие. Итак, место сбора - парковка «Этномира» в Боровском районе. Точные координаты места проведения мероприятия: 55.241599, 36.428812

- Часть оргсостава будет на месте уже с 16:00, - сообщили организаторы. - Все желающие ускорить процесс начала формирования ёлки так же могут подъехать раньше и мы начнём их выставлять первыми. Официальная часть начала мероприятия будет в 21:00.

Также стали известны точки сбора в соседних городах, откуда колонной можно будет добраться до места. Уточнить данную информацию автомобилисты могут в сообществе автоклуба.

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