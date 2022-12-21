В Калужской области иномарка на летней резине врезалась в патрульную машину, приехавшую на другое ДТП

Во вторник, 20 декабря, в Боровском районе произошла необычная ситуация - одно ДТП спровоцировало другое.

Около десяти часов вечера на 92 километре Киевского шоссе столкнулись грузовики «Ман» и «Камаз». Автомобили остались почти невредимыми.

На место приехали сотрудники ГИБДД. Чтобы предупредить других водителей об аварии, инспекторы выставили конусы и включили «люстру».

Мимо проезжал владелец «Судзуки». Он увидел мигалки, но во время торможения его занесло. Мужчина врезался в служебный автомобиль. К счастью, в двойной аварии никто не пострадал.

Что примечательно, у водителя «Судзуки» стоит летняя резина (!), однако он назвал её всесезонной. Вероятно, из-за неё мужчину и занесло.

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