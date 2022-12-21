Житель Обнинска заказал проститутку и лишился 20 000 рублей

Житель Обнинска захотел скрасить свой вечер, обратившись за услугами к девушке по вызову. Он увидел в Интернете объявление с привлекательной леди и позвонил по указанному на сайте номеру.

Незнакомец на том конце провода начал рассказывать об условиях и месте встречи с девушкой. Затем для надежности он попросил жителя наукограда перевести предоплату. Он, долго не раздумывая, отправил 20 000 рублей.

Сразу после перевода номер собеседника был заблокирован. Тогда мужчина и понял, что стал жертвой мошенников.

В среду, 21 декабря, в УМВД России по Калужской области сообщили о возбуждении уголовного дела по статье УК РФ «Мошенничество».

Расследование продолжается.

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