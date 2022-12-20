Жители Обнинска коллективно пожаловались калужскому омбудсмену на засилье мигрантов

На днях уполномоченный по правам человека в Калужской области Юрий Зельников провел прием граждан в наукограде.

По его словам, в основном жители Обнинска задавали вопросы по поводу получения жилья, решения соседских или семейных споров, спрашивали про льготы для добровольцев СВО и просили содействия в решении социальных и коммунальных вопросов.

Однако была еще одна проблема, с которой к омбудсмену обратился не один человек, а целая делегация! Группа активистов высказала опасения из-за большой количества мигрантов на улицах наукограда.

Обнинцы попросили Зельникова организовать встречу жителей с руководством города, полицией, управлением образования и миграционной службой, чтобы всесторонне обсудить эту ситуацию. Помимо прочего граждане заявили, что в Обнинске необходимо создать подготовительные классы для детей-инофонов.

Вопрос взят на контроль.

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