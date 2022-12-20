Спортсменка из Обнинска установила несколько рекордов на международном турнире по плаванию

С 16 по 18 декабря проходил XVI Международный турнир по плаванию.

В Санкт-Петербурге собрались 300 участников из разных уголков России и шести зарубежных стран. Среди них оказалась и спортсменка из Обнинска. О ее результатах сообщили в понедельник, 19 декабря, в администрации города.

Мария Каменева выступала в составе национальной сборной в смешанной комбинированной эстафете 4х50 метров. Команде удалось не только победить, но и установить рекорд России.

Мария проявила себя и в индивидуальных дисциплинах. Она поставила три новых рекорда: на дистанции 50 метров вольным стилем, 50 и 100 метров на спине.

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