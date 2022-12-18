В Обнинске 19 декабря бесплатно покажут научное кино

По инициативе Совета молодых ученых Калужской области, в Обнинске состоится очередной – завершающий в этом году – показ актуального научного кино.

Как сообщили в администрации города, посмотреть его можно будет в Центре досуга в понедельник, 19 декабря, в 18:15. Здесь покажут фильм «16 способов изменить мир» (2022) об уникальных отечественных разработках, которые могут действительно повлиять на развитие всего нашего мира.

Согласно описанию, 16 режиссеров выбрали наиболее интересные научные разработки и исследования в Сколтехе и создали 16 короткометражных фильмов из которых и состоит кинолетна. Трейлер можно увидеть здесь: https://youtu.be/lZ2gnX254yk

Вход для всех желающих свободный.

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