Обнинские первоклашки подарили калужскому отряду поисковиков батарейки, аккумуляторы и чернила

Как сообщили в пятницу, 16 декабря, в калужском поисковом отряде «Лиза Алерт», школьники из Обнинска сделали им ценный подарок.

Ученики 1А и 1Б классов из школы №16 вместе со своими родителями и педагогами собрали для волонтеров целый набор с необходимыми вещами при поиске пропавших.

Так, ребята подарили добровольцам чернила и бумагу для печати ориентировок, батарейки и аккумуляторы для фонарей и навигаторов, а также теплоиды, ручки, сигнальную ленту и спасодеяла. Зимой, при минусовых температурах, все это будет особенно необходимо.

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