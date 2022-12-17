В Обнинске подсчитали во сколько обошлись вырубленные деревья

На этой неделе в администрации Обнинска состоялось заседании комиссии по вопросам охраны окружающей среды. Как сообщили в пресс-службе горсобрания, основным вопросом повестки стало воспроизводство зеленых насаждений на территории города.

Так, в этом году компенсационная стоимость за вырубку зеленых насаждений составила 1 109 500 рублей.

Депутаты поинтересовались: хватит ли этих денег на закупку нового посадочного материала? Как сообщили в комитете по экологии, число и вид закупаемых саженцев не зависит от объема компенсации, так как зачастую на их приобретение все равно затрачивается больше средств. Спасают лесничества, которые бесплатно предоставляют посадочный материал.

Как было отмечено, в этом году в наукограде прошло сразу несколько патриотических акций, в рамках которых участники высаживали деревья. Это, например, «Сад памяти» в честь 77-летия Победы, когда вдоль Белкинской высадили 13 черёмух и яблонь.

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