В Калужской области вынесли приговор хулигану, сообщившему о бомбе в обнинском институте

В апреле этого года 21-летний хулиган позвонил в единую диспетчерскую службу «122» и сообщил о том, что в обнинском ИАТЭ НИЯУ МИФИ заложено взрывное устройство.

На место выехали оперативные службы, в том числе МЧС, полиция и медики. Однако никакой бомбы обнаружено не было – звонок оказался ложным.

Личность молодого человека была установлена, в четверг, 15 декабря, суд вынес ему приговор.

Как сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции, молодой человек признал свою вину и раскаялся в содеянном, однако за свое хулиганство ему все равно придется отвечать. Суд назначил ему штраф в размере 300 тысяч рублей.

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