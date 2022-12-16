Мэр Обнинска подтвердила, что к концу года в Старом городе откроют понизительную насосную станцию

Жители Старого года в Обнинске могут не беспокоиться – как власти и обещали, до конца декабря здесь откроют понизительную насосную станцию, так что без тела граждане этой зимой точно не останутся.

Об этом в пятницу, 16 декабря, заявила мэр Обнинска Татьяна Леонова.

По ее словам, объект уже построен, в данный момент здесь заканчивается пусконаладка.

- Как мы и планировали, к концу года все работы будут завершены, - заверила градоначальница.

Напомним, строительство ПНС было необходимо для того, чтобы подключить дома Старого города к котельной МП «Теплоснабжение», чтобы после закрытия котельной ФЭИ микрорайон не остался без тепла.

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