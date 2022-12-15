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Реконструкцию обнинской подземки пока можно не ждать

Диана Коршикова
Опубликовано: 15.12.2022 20:00 0 424
Реконструкцию обнинской подземки пока можно не ждать

В четверг, 15 декабря, губернатор Калужской области Владислав Шапша провел прямой эфир, в ходе которого ответил на вопросы, поступившие от жителей региона. В частности, была затронута проблема обнинского подземного перехода на железнодорожной станции.

Долгие годы местные власти пытаются наладить диалог с РЖД, чтобы привести это место в божеский вид, однако кардинально ничего не меняется. Обшарпанные стены, отвалившаяся штукатурка, водопад, льющийся с потолка, сырость и постоянные подтопления – картина, которую в подземке наблюдают жители и гости города уже много лет.

Как отметил Шапша, данный переход был построен еще в 1975 году и в первый же год эксплуатации его затопило. Собственно, так эта традиция продолжается из сезона в сезон. Глава региона назвал переход крайне неудачным с точки зрения инженерного строительства.

- Нет возможности ничего с ним сделать, - вынужден констатировать губернатор. - Даже пол поднять невозможно потому, что человек будет головой цепляться за потолок. Куцый, неудачный и неудобный переход, но другого там нет. 

Тем не менее, по слова Шапши, область ведет работу с РЖД и пытается включить реконструкцию перехода в новую программу, но пока, с его слов, результат так себе.

 

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Диана Коршикова
Опубликовано: 15.12.2022 20:00 0 424
Тэги: обнинск жкх
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