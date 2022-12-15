Скейт-парк, фонтан и амфитеатр: стало известно, как благоустроят овраг возле кинотеатра «Мир» в Обнинске

В четверг, 15 декабря, Минстрой Калужской области опубликовал концепцию благоустройства обнинского оврага возле кинотеатра «Мир». Отмечается, что проект стал дебютантом Всероссийского конкурса лучших проектов по созданию комфортной городской среды.

Напомним, когда-то овраг был эпицентром молодежной жизни: здесь проводились спортивные и массовые мероприятия, проходили тусовки и дискотеки, однако потом территория запустела. Но не так давно власти решили ее возродить и несколько месяцев назад даже запустили опрос, чтобы узнать мнение жителей о том, как они видят дальнейшее развитие этой территории.

В итоге, все предложения были учтены, и родился проект благоустройства.

- Он предусматривает создание площади событий с амфитеатром, парковой зоной с фонтаном, эко-тропами, спортивной площадкой и площадкой для воркаута, скейт-парком и детской зоной, - сообщили в Минстрое.

Стоит отметить, что появление второго в Обнинске скейт-парка наверняка обрадует городскую молодежь, которая уже давно просила о его создании, так как на одной площадке экстремалам уже становится тесно. Остается только дождаться воплощения концепции в жизнь.

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