Битва за хештег: имеет ли право Обнинск называть себя «городом первых»?

В нашу рубрику «Народные новости» на этой неделе пришло весьма любопытное письмо от читательницы. Женщину заинтересовал популярный обнинский хештег #городпервых. А если точнее – имеет ли право наукоград повсеместно использовать это выражение, если совсем не он стал его родоначальником…

Дело в том, что недавно подписчица искала в соцсетях различные фото Обнинска по запросу #городпервых и наткнулась на совершенно другой город – Мегион в Ханты-Мансийском округе. И, судя по всему, там этот хештег укоренился намного раньше.

Что ж, давайте разбираться.

Увековечили в габионе

Впервые хештег #городпервых в Обнинске появился официально (то есть в сообществе администрации Обнинска) в июле прошлого года. Тогда же на Северном въезде в город был установлен габион в виде этого хештега, который сегодня приветствует гостей наукограда.

Считается, что в моду это выражение ввела лично мэр Татьяна Леонова. Сегодня практически все ее посты содержат этот хештег, да и в своих речах на мероприятиях и заседаниях Татьяна Николаевна часто делается акцент на то, что Обнинск - город первых.

Стоит отметить, что хештег быстро прижился не только среди чиновников, но и среди простых жителей и гостей Калужской области, которые частенько ставят его под своими селфи, сделанными на фоне достопримечательностей наукограда.

Почему Мегион стал первым?

Однако в Мегионе этот хештег на официальном уровне появился действительно раньше - в 2020 году. Слоган «Мегион – город первых» стал его брендом и визитной карточкой. Дело в том, что два года назад там задумались над тем, как сделать город узнаваемым, и занялись разработкой собственного бренда.

Обсуждения были масштабными – в публичных слушаниях участвовали общественники, краеведы, архитекторы, пиарщики, молодежь, бизнесмены и все-все-все. Дискуссии проходили и в соцсетях. В итоге, на основе всех поступивших предложений была создана концепция, в основу которой был заложен слоган «Мегион - город первых».

– Именно он оказался наиболее близок подавляющему большинству местных жителей, – сообщала тогда мегионская пресса. - С одной стороны, он отсылает к истокам освоения первых месторождений нефти в Среднем Приобье, к подвигу наших первопроходцев, нефтяников, геологов, и всех тех, кто своим трудом создавал наш город, чьими руками ковалась нефтяная история нашей страны. А с другой стороны, он устремлен вперед, в будущее, к достижению новых результатов в различных сферах деятельности.

Вместе со слоганом был запущен и соответсвующий хештег, который сегодня в соцсетях сопровождает многие новостные ленты из Мегиона.

Имеем право!

Но, не думайте, что только Ханты-Мансийский округ пользуется этим выражением. Как мы выяснили, оно зародилось еще раньше – в Первоуральске! Там в 2018 году было создано волонтерское движение «Город первых», которое по сей день ведет активную благотворительную работу и занимается вопросами экологии. Его активисты тоже используют в своей деятельности соответствующий хештег.

Собственно, по нему мы нашли и ряд негативных публикаций, связанных с этим движением. В сентябре этого года во время выборов в Свердловске разразился серьезный скандал – волонтеров «Города первых» обвинили в подкупе избирателей: в продуктовые наборы, которые они раздавали жителям, вкладывались листовки в поддержку кандидата от «Единой России». Партийцы все отрицали и говорили, что это провокация оппонентов. Само же общественное движение подверглось жесткой критики в прессе и соцсетях.

Но, как оказалось, не только Обнинск, Мегион и Первоуральск используют #городпервых. Активно внедряет этот хештег в жизнь и застройщик из Санкт-Петербурга, который возвел целый одноименный жилой комплекс, жители которого также публикуют массу разных семейных и жизнерадостных фото под этим же хештегом.

Но давайте все-таки попробуем ответить на вопрос нашей читательницы: по праву ли Обнинск использует это словосочетание?

Судите сами: Обнинск, действительно, является первым во многих направлениях. У нас:

была запущена первая в мира Атомная станция

появилась первая в России воздушная армия

открылся первый филиал вуза союзного значения

заработал первый в стране учебный центр ВМФ для атомных подводных лодок

начал функционировать первый в России медицинский институт радиологического профиля.

И это не говоря уже о первой в Европе метеовышке и множестве других околонаучных «первостей». Да, возможно, мы не первые сделали этот хештег брендом, но то, что мы имеем на него право – неоспоримо.

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