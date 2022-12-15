Мошенники похитили у жительницы Обнинска миллион и потребовали подписать договор о неразглашении

Еще одна доверчивая жительница наукограда стала жертвой телефонных мошенников.

История была классическая: ей позвонил якобы сотрудник банка и сообщил, что кто-то пытается похитить деньги с ее счетов. И, чтобы этого не допустить, необходимо перевести их на другой «безопасный» счет. В целом, все было как обычно, кроме одной интересной детали – собеседник прислал в мессенджер женщины договор о неразглашении информации!

В итоге, следуя указаниям незнакомца, обнинчанка перевела на чужой счет 1 миллион рублей. И только позднее она поняла, что стала жертвой мошенников. Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Калужской области в четверг, 15 декабря, по данному факту возбуждено уголовное дело, расследование продолжается.

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