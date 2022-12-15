Житель Калужской области воровал в магазине сыр и продавал его прохожим

В Обнинске на днях задержали серийного похитителя продуктов.

29-летний житель наукограда совершил несколько вылазок в супермаркет, расположенный в торговом центре. Правда, покупать он там ничего не собирался. Вместо этого он брал несколько упаковок сыра, и выходил из торгового зала, минуя кассу. Продукцию же впоследствии он продавал случайным прохожим на улице.

Во время последнего такого «визита» в супермаркет, мужчину заметили продавцы, которые и вызвали полицию. Их опасения подтвердились – гражданин пытался вынести из магазина 13 упаковок сыра и две упаковки рыбы.

Как сообщили в УМВД России по Калужской области в четверг, 15 декабря, мужчина признался в содеянном. В отношении него возбуждены уголовные дела. Общая сумма ущерба еще не установлена.

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