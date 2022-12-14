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В Калужской области пенсионерка поверила в денежную реформу и отдала мошеннице 700 тысяч рублей

Диана Коршикова
Опубликовано: 14.12.2022 16:30 3 462
В Калужской области пенсионерка поверила в денежную реформу и отдала мошеннице 700 тысяч рублей

Еще одна пожилая Обнинска наукограда стала жертвой мошенников. 

На домашний телефон пенсионерки поступил звонок. На том конце провода женщина с приятным голосом представилась сотрудницей социальной службы и заявила, что в стране якобы проводится денежная реформа. И, чтобы не потерять свои сбережения, бабушке нужно их срочно обменять. И в этом ей поможет специалист соцзащиты, готовый прийти к ней на дом.

Через некоторое время к женщине действительно пожаловала незнакомка. Доверчивая пенсионерка без всяких задних мыслей собственноручно вручила ей 700 тысяч рублей, а та, взяв всю сумму, спокойно ушла, пообещав бабушке, что скоро вернется с новыми банкнотами. Разумеется, после этого пенсионерка ее больше не видела.

Как сообщили в УМВД России по Калужской области в среду, 14 декабря, полиция проводит мероприятия, чтобы установить личность преступников. Жителям же в очередной раз напоминают: сотрудники соцслужб не ходят по домам и не производят обмен денег! 

 

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Диана Коршикова
Опубликовано: 14.12.2022 16:30 3 462
Тэги: обнинск криминал
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