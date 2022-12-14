В Обнинске откроется резиденция Снежной Бабы

Обнинский парк в Старом городе продолжает готовиться к встрече Нового года.

В воскресенье, 18 декабря, здесь состоится открытие новогодней елки. А чтобы не замерзнуть, в программе праздника предусмотрено много разных активностей на свежем воздухе – будут хороводы, игры и прочие зимние забавы.

А еще, как сообщили в Городском парке, 24 и 25 декабря здесь удет работать резиденция Снежной Бабы. В прошлом году Дом сказочной героини открылся в Обнинске впервые и пользовался большим успехом у юных горожан. Так что, теперь, кажется, это станет новой новогодней традицией.

Детки смогут подготовить для Снежной Бабы стихи и песни, а она непременно вручит малышам подарок.

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