В Обнинске откроется резиденция Снежной Бабы
Обнинский парк в Старом городе продолжает готовиться к встрече Нового года.
В воскресенье, 18 декабря, здесь состоится открытие новогодней елки. А чтобы не замерзнуть, в программе праздника предусмотрено много разных активностей на свежем воздухе – будут хороводы, игры и прочие зимние забавы.
А еще, как сообщили в Городском парке, 24 и 25 декабря здесь удет работать резиденция Снежной Бабы. В прошлом году Дом сказочной героини открылся в Обнинске впервые и пользовался большим успехом у юных горожан. Так что, теперь, кажется, это станет новой новогодней традицией.
Детки смогут подготовить для Снежной Бабы стихи и песни, а она непременно вручит малышам подарок.
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