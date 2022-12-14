Полиция задержала молодого человека, который летом сообщил о ложном минировании в Обнинске

Как сообщили в среду, 14 декабря, в пресс-службе УМВД России по Калужской области, сотрудникам полиции удалось установить личность подозреваемого, который летом этого года отправил ложное сообщение об угрозе в одном из объектов города.

Им оказался житель другого региона, который вообще ни разу не был в наукограде. Тем не менее, это не помешало ему отправить письмо о возможном минировании на электронку обнинской организации. В ходе обследования объекта, данная информация не подтвердилась и полиция стала разыскивать отправителя ложного сообщения. И нашла его.

В последствии молодой человек признался правоохранителям, что данный поступок он совершил из хулиганских побуждений. Сейчас в отношении него проводятся следственные действия. По данному факту возбуждено уголовное дело.

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