В обнинской квартире обнаружили тело задушенной 76-летней женщины

В понедельник, 12 декабря, в Обнинске в одной из квартир на проспекте Маркса было обнаружено тело 76-летней жительницы города.

Как сообщили в Следственном комитете Калужской области, женщина могла скончаться в результате сдавления шеи твердым предметом. Также на ее теле имелись колото-резанные раны, а в квартире были найдены ножи и объекты со следами крови.

Подозреваемого в этой жестокой расправе удалось установить в тот же день. Им оказался 56-летний сын убитой женщины, который, к слову, ранее уже был судим. Как полагают следователи, между ним и матерью произошел конфликт, в ходе которого он сначала нанес ей несколько ударов ножом, а потом задушил.

Как сообщили в региональном СК, подозреваемый задержан, назначен ряд экспертиз.

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