В Калужской области поймали подмосковного водителя-наркомана, лишенного прав

Сотрудники Госавтоинспекции на днях остановили в Обнинске автомобиль, за рулем которого находился 35-летний житель Московской области.

Его поведение показалось инспекторам подозрительным и они предложили ему пройти медосвидетельствование. Как они и подозревали, мужчина оказался под действием наркотиков. Более того, когда сотрудники ГИБДД проверили его документы, выяснилось, что данный гражданин вообще лишен прав управления транспортным средством.

Как сообщили во вторник, 13 декабря, в пресс-службе УМВД России по Калужской области, в отношении данного мужчины возбуждено уголовное дело, проводится расследование.

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