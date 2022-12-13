В Калужской области попал на видео похититель детских качелей, шин и мольберта

Как сообщили в УМВД России по Калужской области во вторник, 13 декабря, в Обнинске задержали гражданина, которого подозревают в серии необычных краж.

Так, например, ранее судимый 34-летний мужчина похитил уличные качели, принадлежащие кафе. Их он спрятал в подъезде соседнего дома, чтобы в будущем выгодно продать.

Но, как выяснили полицейские, данный товарищ довольно часто орудовал не только на детских площадках, но и на лестничных клетках. Некоторые его похождения даже попали на камеры видеонаблюдения внутри подъездов. Так, он похитил вазу, стол, мольберт и автомобильные колеса.

Часть похищенного мужчина успел продать третьим лица, но кое-что все-таки удалось у него изъять и вернуть законным хозяевам. Сумма ущерба устанавливается, в отношении гражданина возбуждены уголовные дела.

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