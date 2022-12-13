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Обнинские школы не планируют уходить на досрочные зимние каникулы из-за ОРВИ

Диана Коршикова
Опубликовано: 13.12.2022 10:26 0 314
Обнинские школы не планируют уходить на досрочные зимние каникулы из-за ОРВИ

Городской голова Калуги Дмитрий Денисов в понедельник, 12 декабря, заявил о том, что из-за вспышки ОРВИ в этом году школьников можно было бы пораньше отпустить на зимние каникулы - не с 31-го, а с 24 декабря. 

И пока в Калуге думают над этой идеей, мы решили узнать, как обстоят дела в Обнинске – не собираются ли школьников наукограда отправить отдыхать пораньше?

Как рассказала нам начальник управления общего образования администрации города Татьяна Волнистова, в данный момент на дистанционное обучение ввиду заболеваний ОРВИ переведены 60 классов из 13 школ наукограда. 

- На дистант мы переводим, если в классе заболело 20% детей, - пояснила Волнистова. 

Таким образом, сейчас в Обнинске болеют 694 ребенка из 16 585 всех школьников города. То есть, как говорит Волнистова, всего болеет 4% учащихся, что, кстати, довольно мало. Обычно в сезон ОРВИ эта цифра бывает выше – 5-6% заболевших. Так что статистика в этом году не такая ужасающая, как может показаться на первый взгляд.

Что же касается досрочного ухода на каникулы, то данное решение должна принимать каждая школа самостоятельно в зависимости от своего календарного учебного графика – органы власти могут лишь рекомендовать это сделать.

- Мы говорили с руководителями учебных заведений, они считают досрочный уход на каникулы нецелесообразным, - заявила Волнистова. – Осталось учиться всего две недели, нужно аттестовать детей, кому-то из них – дать возможность что-то пересдать. Поэтому пока мы работаем в штатном режиме, но при этом усилили санитарные требования к школам – проветривания классов, санобработка помещений.

По словам Волнистовой, единственная реальная проблема сейчас – это большой процент заболевших среди педагогов, из-за чего приходится часто делать замены в расписании. Однако в целом школы готовы отработать эту четверть в полном объеме и уйти на каникулы согласно привычному графику.

 

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Диана Коршикова
Опубликовано: 13.12.2022 10:26 0 314
Тэги: обнинск образование
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