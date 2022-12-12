Обнинская бабушка не позволила мошенникам отобрать у нее 1,3 миллиона рублей

Пенсионерам наукограда продолжают поступать звонки от незнакомцев, представляющихся полицейскими, следователями или даже адвокатами.

Как правило, мошенники говорят пожилому человеку, что его родственник попал в ДТП, и, чтобы не заводить в отношении него уголовное дело, требуется «энная» сумма денег.

Недавно такой звонок поступил обнинской пенсионерке – «полицейский» сообщил ей, что ее сын якобы стал виновником аварии и ему срочно нужны 1,3 миллиона рублей. Но бабушка не растерялась и смекнула, что имеет дело с мошенником. Она просто не стала с ним разговаривать и повесила трубку, сохранив тем самым свои сбережения.

А вот пенсионерке из Балабаново повезло меньше – ей позвонила «плачущая дочка». Заявив, что она стала виновницей ДТП, она попросила пожилую женщину передать ей с курьером 800 тысяч рублей. Но у пенсионерки было только 300 тысяч – их-то она в итоге и отдала незнакомцу.

Как сообщили в ОМВД России по Калужской области в понедельник, 12 декабря, по данному факту возбуждено уголовное дело.

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