В Калужской области готовятся побить рекорд по составлению самой большой ёлки из автомобилей

Обнинский автоклуб заявил, что намерен не просто провести новогоднюю акцию по созданию елки из автомобилей, а побить российский рекорд!

- На данный момент самую большую ёлку в стране собрали в Красноярске - 465 автомобилей и это является рекордом России! – заявили организаторы на днях на своей страничке в ВК. - Самую большую АвтоЁлку в мире собрали на Украине - 1060 автомобилей. Давайте посмотрим на что способны мы, все вместе, сделаем новый рекорд!

Дата мероприятия уже назначена: суббота, 24 декабря. Участок также наден недалеко от Обнинска. Время проведения: с 21:00 по 00:00.

Ближе к дате мероприятия организаторы уточнят координаты, куда предстоит добираться автомобилистам самостоятельно или в колонне.

- Точки сбора на данный момент планируются в таких городах как Балабаново, Обнинск, Жуков, Малоярославец, Наро-Фоминск, - заявили организаторы.

К участию приглашаются все желающие.

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