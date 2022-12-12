В Обнинске председатель СНТ потратил полмиллиона из общих средств на покупку алкоголя

Крайне любопытный случай произошел в одном из некоммерческих товариществ Обнинска.

Председатель на протяжении нескольких лет тратил вверенные ему деньги жителей вовсе не на нужды общества, а на покупку алкогольных напитков и прочие представительские расходы. В итоге на подобные развлечения председатель потратил свыше 500 тысяч рублей из кассы товарищества.

Как сообщили в понедельник, 12 декабря, в пресс-службе УМВД России по Калужской области, в отношении гражданина возбуждено уголовное дело за присвоение и растрату. Ведется следствие.

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