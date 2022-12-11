В Обнинске увеличился автопарк муниципального транспорта

В воскресенье, 11 декабря, глава администрации Обнинска Татьяна Леонова сообщила о том, что наукоград продолжает наращивать количество новых автобусов на ПАТП.

- В город пришла очередная партия, это 10 «Симазов» на газомоторе, и скоро прибудут еще 16, - уточнила градоначальница. - Кроме этого, ждем поставку на 18 «МАЗов».

По словам Леоновой, до 20 декабря город планирует согласовать с Ростехнадзором запуск передвижных газовых заправщиков.

- Специальная площадка под них уже построена и сами заправщики на нее прибыли, - добавила мэр.

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