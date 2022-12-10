Мультик обнинских второклассников стал лауреатом на экологическом конкурсе в Москве

Как сообщили в управлении общего образования города Обнинска в пятницу, 9 декабря, в октябре этого года прошел региональный отборочный этап фестиваля «Эколята – будущие защитники природы». В номинации «Экологический мультфильм» свой ролик представили ученики 2А класса обнинского лицея «Держава».

Тогда их проект занял почетное призовое место и недавно они представили наукоград уже на всероссийском уровне.

Финал конкурса прошел в Москву и мультик наших ребят под названием «Берегите природу» стал лауреатом фестиваля. В нем они рассказали зрителям о видах мусора, который можно сортировать и отправлять на переработку.

Посмотреть мультик можно в телеграм-канале «Перископ Обнинска».

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