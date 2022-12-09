Проект обнинской «Зеленой школы» попал в десятку лучших на всероссийском экологическом конкурсе

В четверг, 8 декабря, в Москве состоялся финал Всероссийского экологического конкурса «Зеленая премия - 2022».

На суд экспертов были поданы более 3000 заявок от активистов и волонтеров со всей страны. Свой проект представила и обнинская школа №18. Речь идет об эко-проекте «Зеленая школа» - он вошел в топ-10 лучших на этом конкурсе.

Учебное заведение навкограда на церемонии награждения представили заместитель директора по учебно-воспитательной работе Инна Паксина и педагог дополнительного образования, руководитель проекта «Зеленая школа» Ирина Гордеева.

Напомним, в рамках данного проекта учащиеся проводят сбор макулатуры, сдают на переработку вторсырье. Также в школе проходят уроки экологии и тематические занятия для разных возрастных групп. Первоклашки с юных лет постигают основы раздельного сбора мусора и мастерят специализированные емкости. А старшеклассники самостоятельно проводят классные часы, посвященные охране окружающей среди и участвуют в эко-акциях.

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