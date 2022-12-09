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В Обнинске четверо мужчин в масках ворвались в квартиру и, угрожая электрошокером, ограбили трех женщин

Диана Коршикова
Опубликовано: 09.12.2022 10:59 0 129
В Обнинске четверо мужчин в масках ворвались в квартиру и, угрожая электрошокером, ограбили трех женщин

Некоторое время назад в дежурную часть полиции города Обнинска поступило сообщение о разбойном нападении.

Четверо неизвестных в масках ворвались в квартиру, где находились три женщины. Угрожая им электрошокером и газовым баллончиком, мужчины похитили у них мобильники и ювелирные украшения. После этого незнакомцы скрылись.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. Полицейским, проведя комплекс оперативно-розыскных работ, удалось установить марку, модель и госномер автомобиля, на котором передвигались подозреваемые. Далее они установили личности разбойников и их местонахождение. 

Как сообщили в пятницу, 9 сентября, в УМВД России по Калужской области, четверо мужчин были задержаны в соседнем регионе. Во время обыска у них были обнаружены и изъяты похищенные вещи обнинчанок и другие предметы, которые представляют значение для данного уголовного дела.

В данный момент разбойники задержаны, правоохранители закрепляют доказательную базу.

 

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Диана Коршикова
Опубликовано: 09.12.2022 10:59 0 129
Тэги: обнинск криминал
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