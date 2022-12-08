Обнинские коммунальщики обещают аннулировать пени тем, кто погасит все долги до Нового года

Необычную новогоднюю акцию решила провести муниципальная обнинская УК «УЖКХ»: если житель погасит в декабре задолженность за коммунальные услуги, то все начисленные ранее пени будут аннулированы.

Как сообщили в четверг, 8 декабря, в администрации Обнинска, согласно акции, погасить задолженность нужно единовременно до Нового года.

Для этого нужно обратиться в отдел взыскания задолженностей МП «УЖКХ» и оформить заявление о списании имеющейся пени с приложением копии чека об оплате и квитанции. Адрес: ул. Любого, 10, к. 248, в рабочие дни с 9:00 до 17:00, или по телефону 8(484)394-14-03.

- Условия акции не распространяются на пени, взысканные судебным решением или судебным приказом, а также на пени, которые являются предметом судебного разбирательства, - уточнили в мэрии.

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