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Две пенсионерки из Обнинска перевели мошенникам более 4,5 миллионов рублей

Диана Коршикова
Опубликовано: 08.12.2022 09:30 1 452
Две пенсионерки из Обнинска перевели мошенникам более 4,5 миллионов рублей

Сколько бы ни предупреждали полицейские, жители наукограда продолжают верить незнакомым людям. На днях еще две пожилые обнинчанки передали телефонным мошенникам более 4,5 миллионов рублей!

В первом случае незнакомец представился сотрудником службы безопасности банка и сообщил пенсионерке о сомнительных операциях по ее счету. И чтобы сохранить деньги, ей нужно снять наличку и перевести ее якобы на другой безопасный счет. Бабушка по под диктовку собеседника сделала все, что от нее потребовалось и лишь окончив разговор поняла, что перевела мошенникам 3 миллиона рублей.

Другая жительница Обнинска аналогичным образом отдала мошенникам 1,6 миллиона рублей. Как сообщили в УМВД России по Калужской области в четверг, 8 декабря, женщине позвонил «сотрудник полиции» и сказал, что какой-то человек хочет оформить кредит от ее имени.

По его словам, чтобы ему помешать нужно срочно застраховать сбережения и оформить кредит на максимальную сумму, дескать, чтобы не оставить лимита для мошенников. Пенсионерка так распереживалась, что выполнила все, что от нее потребовали незнакомцы. Те же, получив деньги, просто перестали выходить на связь.

Полиция в очередной раз предупреждает: будьте осторожными при поступлении звонков или сообщений от неизвестных лиц! Не сообщайте сведения о банковских картах, не подтверждайте информацию о персональных данных и не совершайте финансовых операций под диктовку неизвестных!

 

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Диана Коршикова
Опубликовано: 08.12.2022 09:30 1 452
Тэги: обнинск криминал
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