Экспресс-Снегурочка за 700 и Дед Мороз-патриот за полторы: во сколько обойдется обнинцам вызов новогодних героев

Для кого-то Новый год – это праздничный стол, мандарины и оливье, а для кого-то – бизнес и ничего личного.

Традиционно перед праздниками на «Авито» появляется множество предложений по вызову на дом Дед Мороза и Снегурочки.

Мы прошерстили сайт объявлений и узнали, сколько в этом году будут стоить услуги сказочных персонажей, и что вообще они предлагают за свои цены.

Снегурочки без опыта

Итак, на данный момент самую минимальную ставку за Снегурочку мы нашли в размере 700 рублей за 7-8 минут экспресс-развлечений. Но это скорее исключение, а вот как правило программа у обнинских новогодних аниматоров рассчитана на 25-30 минут.

Ставка начинающих Снегурок и Дедов без отзывов варьируется от 1200 до 1500 рублей. Программа стандартная – хороводы, стишки, поздравления. Более опытные парочки берут уже от 2500 рублей за получасовое представление и обещают, что программа понравится «даже тем, кто перестал верить в чудеса». В нее входят «заснежительные танцы» и «обморозительные игры с зимним реквизитом».

При этом окончательная стоимость зависит от даты и времени прихода сказочных гостей. Самый дорогой визит, как вы уже наверное догадались, – 31 декабря. Причем, чем ближе к полуночи, тем выше цена – от 3000 до 6000 тысяч рублей.

Гости будут в шоке

Одно из объявлений показалось нам особенно заманчивым, так как в нем (только представьте!) насчитывается более 500 реальных положительных отзывов! Исполнители так гордятся этим фактом, что даже прописали его в самом начале своего объявления.

Из любопытства мы решили почитать отзывы. Подавляющее число из них действительно были от восторженных и благодарных заказчиков, поставивших пять звезд. Но пару раз данный коллектив аниматоров все же получал негативные отклики. В одном из случаев клиент «снял» две звезды за то, что «ожидал большего от аниматора в костюме человека-паука». Другая заказчица вообще поставила одну звезду и сопроводила ее гневным и подробным комментарием по поводу аниматора в костюме Эльзы из мультика «Холодное сердце». Дескать, гости всё еще не могут отойти от шока.

- Какая она была страшная! Вы парик хоть расчесывали? – возмутилась женщина. – А когда вы его надеваете, вы не думаете о том, что свои черные волосы надо спрятать под белый парик?!

В общем, как можно заметить, даже у опытных аниматоров бывают промахи.

Дед Мороз со стажем

Кстати, еще пару слов об опыте. Кажется, мы нашли в Обнинске одного из самых старых Дедов Морозов: согласно объявлению, его стаж на утренниках и домашних праздниках насчитывает больше 30 лет! И берет он по-божески: ставка от 1400 рублей, но это если без Снегурочки.

Есть и более креативные и замороченные новогодние поздравления для детей. Например, за 5000 рублей из Кабицыно можно вызвать не только Снегурочку с Дедом, но и целую лошадь с санями, прям как в «Морозко». Правда, рейтинг у «внученьки» так себе: всего 3,5 звезды. В отзывах сказано, что исполнительница «очень злая», но это касалось продажи лошадей, а вот в качестве Снегурочки про женщину пока никто ничего плохого не говорил.

Для тех же, кто не хочет заказывать аниматоров, а предпочитает нанять на это дело соседа, могут взять костюм Деда Мороза в аренду. Самый дешевый в Обнинске обойдется в 500 рублей, но выглядит он так, будто Дедушка в нем неделю шел пешком из Великого Устюга. Есть и подороже – 2000-3500 рублей за сутки, и вот они уже поинтереснее и ярче.

Если же вам кажется, что это дороговато для простого проката, то, пожалуйста, можете купить самостоятельно – новый добротный халат со всеми дедморозовскими прибамбасами вроде мешка и посоха вам обойдется в каких-то 10 000 - 12 000 рублей. Есть и подешевле, но б/у.

Ну и еще один занимательный факт: в Обнинске можно заказать любого сказочного героя, в том числе диснеевского, или даже злодея вроде Бабы Яги или Кощея. Единственного, кого вы не закажите ни за какие деньги – это Санта-Клауса. Под его личиной в наукограде никто выступать не хочет.

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