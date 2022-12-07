В Обнинске молодой человек попал на камеру, когда похищал деньги из кассы магазина

Некоторое время назад в одном из магазинов Обнинска произошел неприятный инцидент.

Молодой человек совершил покупку и, расплачиваясь на кассе, воспользовался моментом: когда она была открыта, выхватил наличку (порядка 6 тысяч рублей) и убежал. Сотрудники магазина попытались его остановить, но безуспешно. Момент кражи попал на камеру видеонаблюдения внутри торгового зала.

Как сообщили в среду, 7 декабря, в УМВД России по Калужской области, оперативникам удалось задержать подозреваемого. Им оказался ранее судимый 22-летний житель региона. К моменту когда его нашли, похищенные деньги он уже успел потратить.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Молодой человек находится под подпиской о невыезде.

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