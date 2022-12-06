В Калужской области после ЧП с детьми на территории ТЦ удалят все опасные деревья

В конце октября возле торгового центра «Обними» в Обнинске произошел несчастный случай - во время урагана на припаркованную машину рухнуло дерево, в результате чего пострадали двое маленьких детей.

После инцидента территорию обследовала специальная комиссия.

Как сообщили во вторник, 6 декабря, в администрации города, все ветровальные деревья (а их насчитали аж 184 штуки) придется удалить, так как они представляют угрозу здоровью и жизни людей.

Когда придет весна на площадке высадят новые растения.

Самые важные новости Обнинска и севера Калужской области в телеграм-канале "Перископ". Оперативно, интересно, объективно: @obninsk2you.