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В Калужской области пенсионерка поверила в денежную реформу и лишилась 260 тысяч рублей

Диана Коршикова
Опубликовано: 06.12.2022 10:03 1 518
В Калужской области пенсионерка поверила в денежную реформу и лишилась 260 тысяч рублей

Пожилые жители наукограда продолжают отдавать мошенникам свои сбережения.

На днях обнинской пенсионерке поступил телефонный звонок – на том конце провода незнакомец сообщил ей о том, что в стране проводится денежная реформа и скоро к женщине зайдут сотрудники пенсионного фонда, чтобы подробно все рассказать и поменять ее наличку на новые купюры.

Через некоторое время в квартиру пенсионерки действительно постучали – две женщины в медицинских масках, не предоставляя документов, назвали себя сотрудницами ПФР и попросили хозяйку показать им имеющиеся сбережения.

Бабушка открыла шкаф и передала им деньги для осмотра. Те глянули наличку и сказали, что скоро вернутся, чтобы обменять ее по выгодному для пенсионерки курсу, после чего спешно ушли. И лишь после их ухода обнинчанка поняла, что вместе с визитерами пропали и ее 260 000 рублей...

Как сообщили во вторник, 6 декабря, в пресс-службе УВМД России по Калужской области, полиция проводит следственные действия, чтобы установить личность преступников. Возбуждено уголовное дело.

 

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Диана Коршикова
Опубликовано: 06.12.2022 10:03 1 518
Тэги: обнинск криминал
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