Под Обнинском сгорел жилой дом

В понедельник вечером, 5 декабря, в деревне Кабицыно вблизи Обнинска произошло ЧП. На улице Циолковского загорелся жилой частный деревянный дом.

К счастью, пострадавших нет - люди успели эвакуироваться, однако сама постройка выгорела дотла.

Как сообщили в Главном управлении МЧС России по Калужской области, на то, чтобы ликвидировать огонь потребовались силы 12 человек, также были задействованы три спецмашины. На место был направлен государственный пожарный инспектор, которому предстоит выяснить что послужило причиной возгорания.

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