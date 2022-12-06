Обнинск Калуга
Главная Новости Обнинск
Мобилизация

Под Обнинском сгорел жилой дом

Диана Коршикова
Опубликовано: 06.12.2022 09:36 0 503
Под Обнинском сгорел жилой дом

В понедельник вечером, 5 декабря, в деревне Кабицыно вблизи Обнинска произошло ЧП. На улице Циолковского загорелся жилой частный деревянный дом.

К счастью, пострадавших нет - люди успели эвакуироваться, однако сама постройка выгорела дотла. 

Как сообщили в Главном управлении МЧС России по Калужской области, на то, чтобы ликвидировать огонь потребовались силы 12 человек, также были задействованы три спецмашины. На место был направлен государственный пожарный инспектор, которому предстоит выяснить что послужило причиной возгорания.

 

Самые важные новости Обнинска и севера Калужской области в телеграм-канале "Перископ". Оперативно, интересно, объективно: @obninsk2you.

Диана Коршикова
Опубликовано: 06.12.2022 09:36 0 503
Тэги: обнинск происшествия
Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter
Лента настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!

 
 
 
 
Порадовала (0%)
Возмутила (0%)
Опечалила (0%)
Не зацепила (0%)
Комментарии читателей
загрузка комментариев
Новости партнеров
Тайский массаж улучшит здоровье и раскроет чувствительность
Современные тенденции в сфере ритуальных услуг
Как исправить кредитную историю?

© 2007-2022 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»

Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru или других изданий, чьи материалы размещены в ПДФ-архиве, как первоисточника информации.
В случае использования материалов на других сайтах обязательна активная гиперссылка на эти материалы, либо на главную страницу www.kp40.ru

Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте

Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Учредитель: ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Главный редактор: Ивкин В.П.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

18+

Координаты для связи:
Адрес редакции: 248000, г. Калуга, ул. Космонавта Комарова, 36. Телефон/факс: +7(4842)79-04-54
E-mail редакции: [email protected], [email protected] Отдел рекламы на сайте: [email protected]

Яндекс.Метрика

Мы в соцсетях

     

Новости, размещенные в рубриках «Новости компаний» и "Новости партнеров" с тэгами «реклама», «городская дума», «законодательное собрание», «политика», «область», «Городской голова Калуги» публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.

Разработка сайта - alfainform.ru