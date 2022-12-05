Обнинские коммунальщики готовятся к небывалому гололеду из-за резкого потепления

В понедельник, 5 декабря, в рамках еженедельной планерки главы администрации Обнинска, веце-мэр по коммунальным вопросам Игорь Раудуве предостерег жителей города о том, что к середине-концу недели в Калужскую область придет резкое потепление.

Температура на улице вновь можете перескочить через ноль (до +1), синоптики прогнозируют снег с дождем. Это значит, что днем снег может подтаять, а после ночных заморозков на дорогах и тротуарах будет очень скользко.

В связи с этим мэр города Татьяна Леонова попросила проконтролировать работу управляющий компаний во дворах: УК должны среагировать на погодные изменения и заблаговременно вывезти снег со своих территорий. Тротуары должны были также расчищены!

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