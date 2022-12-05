Жителям Обнинска официально разрешили выходить на лед
В понедельник, 5 декабря, в администрации Обнинска прошла еженедельная планерка главы.
Представитель МЧС объявил долгожданную новость: лед на обнинских водоемах окреп. А это значит, что жителям наукограда наконец-таки официально разрешили выходить на рыбалку и катание на коньках.
На Белкинском пруду толщина льда составляет 18 сантиметров, на реке Протве - 11. При этом спасатели предупреждают: на реке все ещё необходимо быть бдительными вблизи берега - там бьют ключи.
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