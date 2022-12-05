В Калужской области многодетные мамы украсили уличные елки самодельными игрушками

Калужская область продолжает активно готовиться к Новому году.

В Обнинске, как вы наверняка помните, в этом году власти не стали тратить бюджетные деньги на покупку новых украшений и гирлянд. Вместо этого было решено украсить наукоград игрушками, сделанными своими руками. К этой затее присоединились общественники и предприятия города.

Так, например, участницы сообщества «МногоМама» вместе с детьми уже смастерили поделки и украсили ими живые елочки возле спорткомплекса «Олимп».

Как сообщили в понедельник, 5 декабря, в администрации города, многодетные мамы сделали игрушки из спилов деревьев, шишек и ниток. Так что уже сейчас возле спорткомплекса царит новогодняя атмосфера.

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