В Обнинске при пожаре постройки погиб мужчина

В воскресенье, 4 декабря, в Обнинске произошел пожар. Об этом сообщили в Следственном комитете России по Калужской области.

Около полуночи в СНТ «Железнодорожник» огонь охватил деревянную постройку. В результате пожара погиб мужчина.

По предварительным данным, несчастный случай возник из-за того, что мужчина неосторожно использовал печь.

В настоящий момент проводится проверка.

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